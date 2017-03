Nuove pagine da scrivere e cantare per Jake Sarno: l’ex volto Disney riparte dall’album ‘Chapter 1’

Jacopo Sarno – noto volto italiano Disney – cambia pelle. La trasformazione è stata testimoniata sui social da qualche settimana, quando il giovane artista ha pubblicato un lapalissiano: ve lo ricordate?“DIMENTICATEVELO, #JAKEISBACK. E a dare il benvenuto artistico a Jake Sarno è l’album Chapter 1, che rappresenta il ritorno alla musica e insieme la ripartenza con una nuova avventura.

Disponibile nei digital store, il disco è stato anticipato dal singolo Feathers And Wax, rivisitazione moderna del mito di Icaro con finale a sorpresa. Questa volta, infatti, Icaro non precipita ma incontra migliaia di persone con cui continuare il volo attraverso la luce del giorno.

Jake Sarno è autore e compositore del singolo insieme a Fausto Cogliati, che ha curato la produzione e gli arrangiamenti dell’intero album. Ad accompagnare il primo estratto è un videoclip, scritto e diretto da Pablo Papeltengo, con la produzione di Cloverthree Film di cui sono protagonisti i più cari amici di Jake. Questa la tracklist di Chapter 1: 1. Barcelona, 2. Red Dancer, 3. Peace of Mind, 4. Another Man, 5. Amazing Day, 6. Feathers And Wax, 7. Campfire.