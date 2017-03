Luciano Ligabue sospende il tour per un problema alle corde vocali. Le nuove date autunnali, info

È un polipo intracordale alla corda vocale sinistra a imporre lo stop del Made In Italy – Palasport 2017, le cui prossime date sono posticipate a settembre/ottobre 2017. «Mi hanno diagnosticato la malattia professionale di chi canta» così afferma Luciano Ligabue sui suoi social confermando la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico che gli impone un fermo di qualche mese per il pieno recupero.

Solo qualche giorno fa, sul palco del Mediolanum Forum (Assago) di Milano le prime parole di preoccupazione e le scuse al pubblico: «Andiamo dritti un po’ al sugo, ce la metto tutta, faccio veramente tutto quello che posso, vi chiedo scusa. Avrei voluto darvi una performance molto migliore di quella che sto dando ma purtroppo è andata così. Portate pazienza per i problemi che ne verranno fuori».

Di seguito il nuovo calendario del Made In Italy – Palasport 2017: SETTEMBRE 4 settembre – Rimini, 105 Stadium (recupero 10 aprile); 6 settembre – Lugano, Pala Resega (recupero 12 maggio); 8 e 9 settembre – Milano, Mediolanum Forum di Assago (recuperi 4 e 5 aprile); 12, 13, 15, 16 e 18 settembre – Roma, PalaLottomatica (recuperi 12 e 13 aprile, 19, 20 e 21 maggio); 20 settembre – Bari, Pala Florio (recupero 23 maggio); 22 e 23 settembre – Firenze, Nelson Mandela Forum (recuperi 22 e 23 marzo); 25 e 26 settembre – Genova, 105 Stadium (recuperi 25 e 26 marzo); 28 settembre – Reggio Emilia, Pala Bigi (recupero 27 aprile – concerto benefico); 30 settembre – Brescia, Fiera (recupero 1 aprile).

OTTOBRE 1 ottobre – Brescia, Fiera (recupero 2 aprile); 3 ottobre – Jesolo (VE), Pala Arrex (recupero 26 aprile); 5 ottobre – Conegliano (TV), Zoppas Arena (recupero 9 maggio); 7 ottobre – Bolzano, Pala Onda (recupero 19 aprile); 10 e 11 ottobre – Torino, Pala Alpitour (recuperi 28 e 29 marzo); 13 e 14 ottobre – Mantova, Pala Bam (recuperi 6 e 7 maggio); 16 ottobre – Ancona, Pala Prometeo (recupero 24 aprile); 18 ottobre – Pesaro, Adriatic Arena (recupero 20 marzo); 18 e 20 ottobre – Padova, Arena Spettacoli PD Fiere (recuperi 21 e 22 aprile); 23 e 24 ottobre – Trieste, Pala Rubini Alma Arena (recuperi 28 e 29 aprile); 27 e 28 ottobre – Bologna, Unipol Arena (recuperi 7 e 8 aprile).

Informazioni biglietti e rimborsi

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti (le informazioni relative alla data di Cagliari vengono rese note mercoledì 22 marzo). Per tutti coloro che desiderano fare richiesta di rimborso per il biglietto acquistato, queste le procedure da seguire entro e non oltre il 14 aprile 2017:

– Biglietti acquistati presso i punti vendita: il rimborso può essere richiesto presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto;

– Biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”: il rimborso dei biglietti deve essere richiesto tramite mail all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it;

– Biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”: l’acquirente deve spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Gli acquirenti del concerto di Roma del 17 maggio dovranno chiedere il rimborso entro il 14 aprile 2017 in quanto la data è annullata e potranno contestualmente riacquistare un biglietto per le nuove date previa disponibilità. Gli acquirenti del concerto di Bruxelles del 14 maggio dovranno chiedere il rimborso entro il 14 maggio 2017 in quanto la data è annullata.

CONCERTO DI REGGIO EMILIA

Il concerto di Ligabue inizialmente previsto per giovedì 27 aprile al PalaBigi di Reggio Emilia viene posticipato al 28 settembre 2017. Lunedì 27 e martedì 28 marzo, inoltre, vengono messi in vendita ulteriori biglietti acquistabili esclusivamente presso il Circolo Arci Pigal di Reggio Emilia (Via Errico Petrella 2 – Zona Stadio Mapei), dalle ore 11.00 alle 19.00 (orario continuato), fino ad esaurimento disponibilità. L’incasso del concerto di Reggio Emilia, al netto dei costi regolarmente documentati, verrà donato all’Associazione CuraRE Onlus e alla Fondazione GRADE Onlus, per sostenere le attività dei due enti benefici reggiani.

I biglietti acquistati per lo spettacolo del 27 aprile 2017 resteranno validi per lo spettacolo del 28 settembre 2017. Coloro che non potranno assistere allo spettacolo del 28 settembre 2017 potranno richiedere il rimborso, sempre nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 marzo 2017, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, presso il Circolo Arci Pigal di Reggio Emilia. I biglietti eventualmente rimborsati saranno contestualmente oggetto di vendita al pubblico.

«E quindi ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy» – Luciano Ligabue.