Inarrestabile Ermal Meta, nuove date live per il tour al via da aprile. Calendario aggiornato e prevendite

Non si arresta il successo di Ermal Meta che, dopo aver festeggiato il Disco d’Oro per il singolo Vietato Morire con cui si è classificato terzo a Sanremo 2017, già guarda ai prossimi appuntamenti live. E mentre ancora è impegnato nel viaggio instore per incontrare i fan e presentare il suo ultimo album, l’artista annuncia nuove date live in tutta Italia che lo vedranno impegnato on stage a partire dal mese di aprile.

Ecco, allora, il calendario (in costante aggiornamento): APRILE 21 aprile – Roncade (Treviso), New Age Club; 22 aprile – Livorno, The Cage; 25 aprile – Modugno (Bari), Demodè Club; 7 maggio – Milano, Alcatraz; 14 maggio – Torino, Hiroshima Mon Amour; 16 maggio (SOLD OUT) – Roma, Auditorium Parco della Musica; 17 maggio – Napoli, Teatro Acacia; 25 maggio – Bologna, Teatro Duse.

GIUGNO-LUGLIO: 2 giugno – Montespertoli (Firenze), Mostra del Chianti; 3 giugno – Sanremo (Imperia), Teatro Ariston; 24 giugno – Verbania, La Milanesiana (in acustico); 27 giugno – Verona, Teatro Romano; 8 luglio – Mirano (Venezia), Mirano Summer Festival; 12 luglio – Venaria Reale (Torino), La Milanesiana (in acustico); 22 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica / Cavea; 31 luglio – Limbadi (Vibo Valentia), Piazza Marconi; AGOSTO 4 agosto – Pescara, Teatro Monumento D’Annunzio; 8 agosto – Imperia, Imperia Unplugged Festival; 9 agosto – Forte dei Marmi (Livorno), Villa Bertelli; 16 agosto – Follonica (Grosseto), Arena Spettacoli; 18 agosto – Ferrandina (Matera), Piazza del Plebiscito; 19 agosto – Presicce (Lecce), I colori dell’olio Festival.

Biglietti e prevendite

I biglietti per la data torinese sono in prevendita a breve su TicketOne e Boxoffice Piemonteticket; quelli per Livorno sono già disponibili a questo link bit.ly/ErmalMeta_TicketsLivorno mentre gli ultimi per Milano sono disponibili esclusivamente sul circuito BookingShow. Per tutti gli altri concerti le prevendite sono attive via TicketOne.