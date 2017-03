In radio e digitale il brano di Arisa ‘Ho perso il mio amore’, dalla colonna sonora del film di Max Croci

Arisa porta in radio il suo nuovo brano, Ho perso il mio amore, tratto dalla colonna sonora del film La verità, vi spiego, sull’amore (Notorious Pictures) del regista Max Croci in uscita nelle sale il 30 marzo 2017. Struggente e nostalgico con un mood retrò, il singolo mette in luce ancora una volta voce e capacità interpretativa di Arisa che per questo pezzo ha lavorato con Fabio Gargiulo (produzione e arrangiamento) mentre a firmarne testo e musica sono Cheope, Federica Abbate e Giuseppe Anastasi.

Oltre che in radio, Ho perso il mio amore (Etichetta: Borsi Records, Ed. Musicali Universal Music Italia – Pipshow Srl, distribuzione Artist First) è disponibile in digital download e streaming oltre che in formato 45 giri (contenente anche una versione acustica dello stesso); in edizione limitata e autografata, quest’ultimo è in uscita venerdì 14 aprile in esclusiva su musicfirst.it dove è già pre-acquistabile.

Da gennaio, inoltre, Arisa è impegnata con il tour teatrale Voce 2017 le cui date primaverili sono: 17 marzo – Carpi, Teatro Comunale; 18 marzo – Varese, Teatro di Varese; 23 marzo – Torino, Teatro Colosseo; 24 marzo – Aosta, Teatro Splendor; 25 marzo – Borgosesia (Vercelli), Teatro Pro Loco; 27 marzo – Milano, Teatro Linear Ciak.