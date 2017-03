‘Enjoy’, il nuovo singolo di Danti che schernisce le abitudini social. Il producer inviato dell’Edicola Fiore

Dopo i tormentoni estivi Andiamo a comandare, Tutto molto interessante e Che ne sanno i 2000, il frontman dei Two Fingerz Danti torna a mettere la faccia nel suo nuovo singolo Enjoy, disponibile in radio e digitale. Brano ironico che prende di mira l’abitudine esagerata di ricorrere alla condivisione social, Enjoy è stato scritto da Danti e prodotto dai Marnik, mentre il video è stato diretto da The Astronauts su sceneggiatura di Danti e Flavio Caruso.

Enjoy mette alla berlina i comportamenti di chi, protetto da uno schermo, si sente autorizzato a diffondere in rete qualsiasi cosa. Ecco allora lo scherno verso chi ostenta la ricchezza – magari senza neanche possederla – pur di “postare per apparire” in un mondo che “glorifica” tronisti, blogger e intrattenitori improvvisati.

In un continuo gioco di riferimenti al reale, nel videoclip si riconoscono numerosi volti noti dello spettacolo e della rete come Fabio Caressa, Fabio Rovazzi, Simone Rugiati, Marnik, Giovanni Vernia e i creator Greta Menchi e iPantellas. Ma sopratutto si nota la partecipazione straordinaria di Fiorello, per la cui Edicola Fiore proprio Danti svolge il ruolo di inviato milanese; la nuova stagione è in onda da lunedì 20 marzo, dal lunedì al venerdì su Sky e TV8.