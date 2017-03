AirPlay Radio: Gabbani non molla il primo posto, Ferro resiste in TopTen; Ferreri più alta new entry italiana

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 11.2017 (dal 10 al 16 marzo 2017) che vede stabile al primo posto Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani seguito da Shape Of You di Ed Sheeran (stabile) e Chained To the Rhythm di Katy Perry (+1). Secondo i dati EarOne salgono in classifica Be Mine degli Ofenbach (quarti, +12) e Something Just Like This di The Chainsmokers & Coldplay (quinti, +12) che precedono Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli (sesto, -1) e All Night di Parov Stelar (settimo, -4). Completano la Top Ten Cloud 9 dei Jamiroquai (ottavi, +1), Vedrai di Samuel (nono, -3) e Rockabye dei Clean Bandit (decimi, -3). Le tre più alte nuove entrate sono: Green Light di Lorde (posizione 35), Partiti adesso di Giusy Ferreri (posizione 41) e Ciao Adios di Annie-Marie (posizione 57). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].