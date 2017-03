‘Something Else’: dal 28 aprile il nuovo album dei The Cranberries. Lo anticipa in radio il singolo ‘Why’

Svelata la data di pubblicazione del nuovo album degli irlandesi The Cranberries che tornano con il progetto Something Else (BMG Rights Management) in uscita il 28 aprile, su CD e su tutte le piattaforme di digital download e streaming. Già in pre-order su iTunes, l’album contiene tre inediti più i maggiori successi della band riarrangiati per orchestra e viene anticipato in radio dal primo singolo estratto, Why in rotazione a partire da venerdì 24 marzo.

L’idea di un lavoro orchestrale nasce in Dolores O’Riordan nel 2013, in occasione di un concerto per la sua città natale Limerick; fu allora che l’artista riprese fra le mani l’intero repertorio dei The Cranberries pensando a come celebrarne, nel 2015, i primi 25 anni di carriera. «Ero solo una bambina allora. Ero una innocente diciottenne, non ero matura, ero più simile a una quindicenne. Ero molto fortunata del fatto che le canzoni avessero avuto così tanto successo, ma la cosa aveva anche i suoi lati negativi. Il successo è stato travolgente per me. Sei così occupato a lavorare che non hai nemmeno il tempo di guardare e di capire cosa stai passando».

La nuova veste delle canzoni storiche ha preso, così, forma in due settimane, presso la casa della Irish Chamber Orchestra alll’Università di Limerick – «Suonano fresche di nuovo», ha commentato Dolores -; alle vecchie tracce si è, poi, aggiunta una manciata di inediti che si amalgamano coerentemente con i pezzi di repertorio. «Ho iniziato piuttosto giovane a scrivere canzoni, avevo forse 12 anni. – continua O’Riordan – Non avevo idea del perché lo stessi facendo; era solo qualcosa dentro di me che voleva uscire. Sono orgogliosa delle mie vecchie canzoni, adesso posso concedere a me stessa il fatto di riconoscerlo. Ma la vita è così frenetica che non si ha spesso la possibilità di farlo. Credo che questo sia il significato di questo disco per me”.

E in merito al titolo del nuovo album, così racconta la band: «Non è un titolo causale. Non dice per forza che ci sarà qualcos’altro e non dice nemmeno che questo sia un gran finale. Credo che segni un legame con il primo disco piuttosto bene. Non ho idea di cosa ci sia in serbo per noi. Non sono più gli anni novanta, questo è sicuro. E nemmeno vorrei che lo fossero. Spero ci sia del nuovo. Spero che ai fan piaccia quello che abbiamo fatto con le canzoni».

Di seguito la tracklist di Something Else: 1. Linger, 2. The Glory, 3. Dreams, 4. When You’re Gone, 5. Zombie, 6. Ridiculous Thoughts, 7. Rupture, 8. Ode To My Family, 9. Free To Decide, 10. Just My Imagination, 11. Animal Instinct, 12. You & Me, 13. Why.

I The Cranberries sono attesi in Italia con il nuovo tour europeo, al via a maggio, che li porterà il 12 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 23 giugno all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta per il Postepay Sound, il 24 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena – Parco delle Cascine) nello stesso giorno di Eddie Vedder, il 26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per la rassegna Luglio Suona Bene e il 27 giugno all’Arena della Regina di Cattolica, nell’ambito dell’evento Arena devi suoni. I biglietti sono in vendita tramite il circuito TicketOne.