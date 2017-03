Nuova data estiva per J-Ax & Fedez: il 14 luglio al Moon&Stars di Locarno con Macklemore & Ryan Lewis

Nuova data estivo per Il Tour 2017 di J-Ax e Fedez che il prossimo 14 luglio fanno tappa al celebre festival internazionale Moon & Stars a Locarno (Piazza Grande) insieme a loro al duo Macklemore & Ryan Lewis. Alle 19 date nei palasport e al concerto evento all’Arena di Verona con una lunghissima lista di amici ospiti sul palco, i due protagonisti si preparano a portare anche fuori dai confini il loro ultimo progetto discografico Comunisti col Rolex (Sony Music Italy).

In scaletta, non solo gli ultimi inediti, ma a i più grandi successi della carriera di ciascuno dei due artisti che, insieme, hanno già conquistato il disco di platino con il disco oltre al primato di album più ascoltato su Spotify Italia nel giorno di uscita, il 20 gennaio 2017.

I biglietti sono disponibili via TicketCorner e l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. INFO Apertura Porte: h 19.00 / Limite di età: sotto i 16 anni non è consentito l’ingresso senza accompagnatore. Per i bambini sotto i 6 anni l’accesso è gratuito in compagnia dei genitori. Maggiori dettagli al sito ufficiale www.moonandstars.ch.