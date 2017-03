‘No Lie’: il nuovo singolo di Sean Paul e Dua Lipa in radio dal 17 marzo. La star presto live in Italia

In attesa dei prossimi live in Italia, Sean Paul torna in radio con No Lie, singolo in duetto con Dua Lipa in rotazione da venerdì 17 marzo. Il pezzo – che ha già raggiunto la Top40 di Spotify Italia e con oltre 77 milioni di views su Vevo/YouTube – segue il successo mondiale di Rockabye i Clean Bandit e di Cheap Thrills insieme a Sia.

Continuano intanto le prevendite per le date italiane di Sean Paul; questi gli appuntamenti in calendario: 17 aprile – Milano, Fabrique; 27 giugno – Padova, Gran Teatro Geox in occasione del Uau Festival (informazioni www.indipendente.com).