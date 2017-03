Il super pop elettronico di Zara Larsson nel nuovo album ‘So Good’, dal 17 marzo. Tracklist e ascolto

In So Good c’è tutto quello che ci si aspetta dal nuovo pop internazionale: melodia, ritmo, veste elettronica e quel tocco di femminilità che ha reso una star la giovane Zara Larsson. In uscita venerdì 17 marzo su etichetta Epic Records/Ten’s, il progetto della svedese è stato anticipato ufficialmente dalla title-track featuring Ty Dolla $ign che regala un assaggio delle atmosfere musicali dell’intero progetto.

Forte anche del successo della hit Lush Life – Triplo Platino FIMI/Gfk – So Good è un album che si ascolta con piacere, sia per lasciarsi avvolgere dalle suggestioni sia per abbandonarsi al ritmo dei più eleganti dancefloor. E la voce della Larsson si muove modulata su basi electro-pop che arrivano a sfiorare l’Hip-Hop e RnB per creare piccoli quadri sonori a se stanti. Ennesima prova di quanto sia vivo il fermento discografico nord-europeo.

Dal 31 marzo, poi, Zara è in tour negli USA e Canada con i Clean Bandit (nell’album con il brano Simphony). Di seguito la tracklist di So Good: 1. What They Say, 2. Lush Life, 3. I Would Like, 4. So Good (feat. Ty Dolla $ign), 5. Tg4M, 6. Only You, 7. Never Forget You, 8. Sundown (feat. Wizkid), 9. Don’t Let Me Be Yours, 10. Make That Money Girl, 11. Ain’t My Fault, 12. One Mississippi, 13. Funeral, 14. I Can’t Fall In Love Without You, 15. Symphony (Clean Bandit feat. Zara Larsson).