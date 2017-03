‘Come nelle favole’: Vasco Rossi in radio con il nuovo singolo da ‘Vascononstop’ in attesa di Modena Park

Sbarca nelle radio venerdì 17 marzo Come nelle favole, il nuovo singolo di Vasco Rossi che dopo la ballad Un mondo migliore sceglie un pezzo in perfetto stile Blasco per accompagnare il countdown al mega evento Modena Park. Tra sogno e malinconica ironia, il brano in uscita è tra gli inediti dell’antologia Vascononstop contenente 69 canzoni e disponibile nella versione 4CD o 9CD+2DVD (oltre alla preziosa confezione molto richiesta in vinile con 7 LP).

Con oltre 193.000 biglietti “trasparenti” venduti in due giorni Vasco Modena Park 01-07 si preannuncia un evento unico per il quale fervono i preparativi al Parco E. Ferrari pronto ad accogliere fan da ogni dove. Il concerto, infatti, si avvia a superare il record mondiale per numero di paganti in una sola sera e sono, anzi, attesi anche nuovi quantitativi di biglietti in vendita a breve. E Vasco annuncia dalla sua pagina di Facebook di essere alla ricerca della scaletta perfetta