‘Se guardi il cielo’: dal 17 marzo il nuovo singolo di Nesli dall’album ‘Kill Karma – La mente è un’arma’

Sbarca in tutte le radio italiane venerdì 17 marzo il nuovo singolo di Nesli, Se guardi il cielo, estratto dall’album Kill Karma – La mente è un’arma prodotto da Brando e pubblicato lo scorso 10 febbraio su etichetta Universal/GoWild. «Ho imparato a cercare la mia strada, procedendo a tentoni come un bambino… – racconta l’artista – Ho sempre fatto scelte difficili, senza mai aggrapparmi a cliché.

La spiritualità in contrasto con la realtà che spesso ci circonda è per me la vera fonte di ispirazione, quello che sei tu te lo porti dentro mentre il cuore ti dice “resta” e la mente ti grida “vai” perché tu non sei solo. Se guardi il cielo …Tu non sei solo mai».

Lasciatosi alle spalle il karma del primo Nesli del rap, Tarducci (tra i concorrenti di Celebrity MasterChef) riparte nel suo percorso artistico in cui la scrittura si muove su note che rifiutano di essere inquadrate in un unico genere. E il cantautore “storto”, come si definisce lui stesso, ha voluto aprire tutte “le gabbie creative” e abbattendo ogni ipocrisia.