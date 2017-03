‘Hidden Singer Italia’: Gianna Nannini si racconta al pubblico nella puntata di giovedì 16 marzo su Nove

Si rinnova l’appuntamento settimanale con Hidden Singer Italia, che torna giovedì 16 marzo alle 21:15 sul canale Nove. Protagonista del quarto appuntamento del format NBC, prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia, è la rocker italiana per eccellenza Gianna Nannini, che dal 25 marzo è impegnata con la tranche europea del suo History Tour 2017, al via da Losanna per toccare poi , in sedici tappe, Germania, Belgio, Francia, Bulgaria e Romania.

Ai microfoni di Federico Russo l’artista ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera e regala ai fan in studio e a casa alcuni dei suoi più successi, da America a Sei nell’anima alternando le esibizioni con aneddoti, giochi e sorprese. Ospite della serata David Zard, amico e storico discografico di Gianna Nannini,.

Immancabile il momento dedicato alla sfida al buio, quattro manche in cui i fan devono riconoscere la voce autentica del loro idolo nascosto in una delle cabine in studio insieme a cinque imitatori. I prossimi appuntamenti con Hidden Singer Italia sono, quindi, con Nek (23 marzo) e Arisa (30 marzo).