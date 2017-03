Eleonora riparte dall’Europa: il suo tour ‘In A Better World’ sbarca in Spagna e Francia. Le date

Attualmente in radio con il singolo Among The Waves In The Sky, la giovane Eleonora (Mazzotti) riparte live sui palchi d’Europa con i nuovi appuntamenti di In A Better World. Scritto e diretto da Francesco Zarzana, lo spettacolo arriva, infatti, in Spagna – con una data a Palma di Maiorca il 17 marzo – e in Francia – dove fa tappa il 19 marzo (Tours). Ad accompagnare l’artista una formazione distinta per le due occasioni: Elena Polic Greco e Fabiana Spoletini nella serata francese e Elena Polic Greco con Valérie Marie in quella spagnola.

In A Better World porta dal vivo un racconto musicale toccante con cui riflettere sulla società odierna e sulla sofferenza che il fenomeno dell’emigrazione provoca in chi è costretto a lasciare il proprio Paese per garantirsi la sopravvivenza. E lo sguardo di Eleonora è quello di una giovane ragazza che canta questo dolore affinché non passi sotto silenzio. Colonna portante del progetto – oltre che del docu-film Tra le onde, nel cielo – il brano Among The Waves In The Sky che la cantautrice non manca di presentare live.

Lo spettacolo è sostenuto dal progetto europeo Ladder (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness) che vanta la presenza di partner e associati, provenienti sia da Paesi dell’Unione Europea sia da Nazioni extra UE.