‘Thinkin’ About You’: nel video del singolo di Ben DJ gli influencer Giulia Gaudino e Alessandro Magni

Dopo la presentazione in anteprima assoluta giovedì 9 marzo al Quantic di Milano, è online il videoclip del recente singolo del produttore italo – tunisino Ben DJ, Thinkin’ About You. Girata a Milano e sotto la direzione di Simone Pazienza in collaborazione con Ego Music, la clip Ben DJ, vede la partecipazione di due volti noti della rete, ovvero degli web influencer Giulia Gaudino e Alessandro Magni.

Nato e cresciuto in Italia e attualmente residente a Miami, Ben DJ si sta affermando tra i protagonisti della musica dance clubbing in tutto il mondo. E i numeri del singolo Thinkin’ Bout You ne confermano il successo con oltre 1 milione di ascolti in totale su Spotify e il debutto alla posizione nella Viral 50 di Spotify Francia (#15) e Spotify Olanda (#15). Ma il nuovo singolo è solo l’ultima di una serie di hit già suonate da Steve Aoki, Bob Sinclar, Fat Boy Slim, Tiësto e tanti altri. Visto che l’estate si avvicina, pronti a ballare?