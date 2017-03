Fred De Palma torna con un nuovo singolo: online il videoclip ‘Non tornare a casa’ che anticipa l’album

Nuovo singolo e nuovo videoclip per Fred De Palma, che ha scelto il singolo Non tornare a casa come brano che anticipa il prossimo album atteso nel corso dell’anno per Warner Music Italy. Ad accompagnare la traccia esce anche il videoclip ufficiale che presenta il rapper in una nuova inedita: l’atmosfera si fa cupa, ancor più introspettiva e quasi misteriosa in cui scorre una vera fame di rivalsa. Suspance e colpi di scena, come in un cortometraggio cinematografico, trasformano in immagini il sound fresco del nuovo brano.

NON TORNARE A CASA. Fuori ora su YouTube 🌴 Era una notte buia e tempestosa.. pic.twitter.com/BIiUOBOsJ6 — Fred De Palma (@freddepalma) 13 marzo 2017

Dopo il successo de Il cielo guarda te e Voilà, De Palma costituisce un nuovo passo nella crescita dell’artista, che si muove artisticamente sperimentando una costante ricerca musicale. Fedele ai temi più cari e una scrittura che trae linfa della sua storia personale, il rapper torinese si prepara a regalare un progetto discografico articolato e interessante. Nell’attesa, è tra i protagonisti del secondo SlimeFest italiano in calendario a Milano (Alcatraz) domenica 26 marzo.