Dopo le prime date, si aggiorna il calendario live di Marco Masini. Dal 30 aprile il tour nei teatri

Si aggiungono nuovi appuntamenti live al tour di Marco Masini, che torna on stage nei teatri italiani per presentare il recente album Spostato di un secondo. Così, mentre si concludono gli incontri instore – il 24 marzo a La Feltrinelli di Verona e il 30 marzo allo Sky&Stone di Lucca -, l’artista scalda anche le corde vocali per regalare uno show tutto nuovo che pone al centro gli inediti del progetto 2017 ma anche una carrellata dei maggiori successi.

Ecco il calendario aggiornato del tour (prodotto e organizzato da ColorSound): 30 aprile – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 3 maggio – Ancona, Teatro delle Muse; 5 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia, 7 maggio – Milano, Teatro Linear Ciack; 9 maggio – Pescara, Teatro Massimo; 10 maggio – Firenze, Obihall; 13 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 14 maggio – Pisa, Teatro Verdi; 16 maggio – Lecce, Teatro Politeama Greco; 20 maggio – Brescia, Palabanco; 25 maggio – Genova, al Politeama Genovese; 27 maggio – Padova, Gran Teatro Geox. Biglietti in prevendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati.