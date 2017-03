Kids’ Choice Awards 2017, i vincitori. Per l’Italia trionfano Benji & Fede e i Mates, premiazione allo SlimeFest

Si sono svolti sabato 11 marzo all’USC Galen Center di Los Angeles i Kids’ Choice Awards 2017, manifestazione che premia i personaggi più amati dai ragazzi. A presentare lo show è stata la WWE® Superstar John Cena® che ha accolto sul palco i vincitori, tra i quali Fifth Harmony, Kevin Hart e Chris Hemsworth. E anche l’Italia è stata presente grazie a Benji & Fede, trionfatori nella categoria italiana musicale, che sono volati a Los Angeles come inviati speciali di Nickelodeon Italia.

Durante la cerimonia si sono esibiti sul palco Machine Gun Kelly con Camila Cabello e le Little Mix che hanno regalato un medley dei brani Touch e Shout Out to My Ex; ma vero protagonista è stato lo slime che ha ricoperto celebrities del calibro di Demi Lovato e Chris Pratt. Tra gli highlights della serata la sfida wrestling tra Cena e il cast di Nicky, Ricky, Dicky & Dawn e la sfida a ritmo di hip hop tra Cena e Nick Cannon.

Ecco tutti i vincitori dei Kids’ Choice Awards 2017 di Nickelodeon TELEVISIONE / Programma Tv Preferito – Programmi per Ragazzi Henry Danger; Programma Tv per Famiglie Preferito Fuller House; Talent Show Preferito America’s Got Talent; Cartone Animato Preferito SpongeBob SquarePants; Star Tv Maschile Preferita Jace Norman (Henry, Henry Danger); Star Tv Femminile Preferita Zendaya (K.C., K.C. Undercover).

FILM / Film Preferito Ghostbusters; Attore di Film Preferito Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters); Attrice di Film Preferita Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters); Film d’Animazione Preferito Finding Dory; Voce Preferita di un Cartone Animato Ellen DeGeneres (Dory, Finding Dory), Cattivo Preferito Kevin Hart (Snowball, The Secret Life of Pets) *Note: animated; Spaccatutto Preferito Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War); BFF Preferiti Kevin Hart & Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Central Intelligence); NemiciAmici Preferiti Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Judy/Nick, Zootopia); Animale Preferito Snowball from The Secret Life of Pets (Kevin Hart); Squad Preferita Finding Dory – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell, Eugene Levy.

MUSICA / Gruppo Musicale Preferito Fifth Harmony; Cantante Uomo Preferito Shawn Mendes; Cantante Donna Preferita Selena Gomez; Canzone Preferita Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign; Nuovo Artista Preferito Twenty One Pilots; Video Musicale Preferito Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall; Dj Preferito Calvin Harris; Colonna Sonora Preferita Suicide Squad; Artista Virale Preferito JoJo Siwa; Star Globale Preferita Little Mix (UK). ALTRE CATEGORIE / Video Game Preferito Just Dance 2017

Per quanto riguarda i vincitori delle categorie italiane, Benji & Fede hanno vinto nella categoria Cantante italiano preferito, mentre i Mates in quella di Youtuber italiano preferito. Gli artisti ritirano l’award dei Kids’ Choice sul palco dello SlimeFest all’Alcatraz di Milano domenica 26 marzo, mentre lo show di LA è in onda venerdì 17 marzo alle 20.30 su Nickelodeon (Sky 605-606).