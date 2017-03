Gli Urban Strangers pubblicano il videoclip di ‘Stronger’ e il 24 marzo debuttano live a Napoli

Mese intenso, questo, per gli Urban Strangers che hanno pubblicato lunedì 13 marzo il video del nuovo singolo Stronger, estratto dall’album Detachment e uscito in radio venerdì 3 marzo. A dirigere la clip il videmaker Alessandro Murdaca che ha scelto come locations un appartamento e una sala cinematografica che finiscono per mutare completamente aspetto. Gennaro Raia e Alessio Iodice si ritrovano, infatti, dalla solitudine di una stanza a un ambiente affollato.

Scelta non casuale, se – come raccontano gli Urban – «Stronger, affronta la tematica della solitudine, presente un po’ in tutto l’album. Nell’inciso è accentuata la voglia di affrontare questo stato d’animo a differenza delle strofe e della variazione, caratterizzate invece dalla disillusione, presente sia nel testo che nella melodia».

Si avvicina ora il primo appuntamento dal vivo che vede gli Urban Strangers debuttare con il loro primo concerto il 24 marzo al Duel Beat di Napoli (produzione Casa Lavica e MakeIt). Sul palco con il duo suoneranno Giuseppe Conte (in arte Pleiam) e Raffaele “Rufus” Ferrante. Ma anche in pubblico, in verità, deve prepararsi a questo evento: la platea verrà coinvolta per la realizzazione di video live che saranno inseriti in un progetto discografico di prossima pubblicazione.