È l’intima ‘Mily’ il nuovo singolo di Briga, che ne ha co-diretto il video. L’artista in tv in una nuova veste

Briga ha scelto la traccia più intima e raccolta del suo album Talento come nuovo singolo, accompagnato da un videoclip che lo stesso rapper ha co-diretto insieme a Jonathan Jones. Mily (Honiro Label / Sony Music) arriva su Vevo/YouTube superando in una manciata di ore 7mila views e l’artista ne racconta così la scelta sui propri social: «Ho scelto questo brano perché è uno dei più particolari del mio album. Il testo e la musica sono molto dolci ed evocativi, si tratta del primo brano che ho composto chitarra e voce».

E su questi due elementi si innestano gli archi dello Steam Quartet tra cui figura anche il primo violino dell’Orchestra del Maestro Ennio Morricone; il tessuto sonoro che si crea supera così ogni confine di genere e il rap-pop si veste di un abito elegante e corposo su cui Briga canta con toni vellutati.

Seconda novità che riguarda il romano è la sua presenza speciale in occasione del 5° compleanno di Super TV, il canale per ragazzi di De Agostini; è, infatti, proprio Mattia a cantare insieme a Gaia Gozzi – finalista di X Factor 2016 – la sigla del nuovo cartone animato Miraculous, in onda dal 18 marzo. Nella clip diffusa dalla rete il duo artistico d’eccezione interpreta i protagonisti LadyBug e Chat Noir dando loro voce nella sigla che apre il cartoon.

E Briga si prepara anche a tornare dal vivo sui palchi in occasione di alcuni speciali appuntamenti del Talento Live Tour: 22 aprile – Zurigo, Escherwyss; 4 maggio – Milano, Alcatraz; 19 maggio – Napoli, Casa della musica; 30 giugno – Roma, Cavea Parco della Musica. I biglietti sono in vendita su TicketOne in doppio formato (Standard Ticket e i VIP Pack – esauriti per Roma – che comprendono: accesso prioritario nel locale, visione di parte delle prove, Meet & Greet con artista e gadget in omaggio).