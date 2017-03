Al Collisioni Festival la notte musicale più lunga dell’estate con Silvestri, Consoli e Gazzè. Biglietti

Il celebre Festival Collisioni di Barolo annuncia un super evento in calendario sabato 15 luglio 2017 quando sul palco sono attesi per un concerto unico (OTRlive) Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè. I tre musicisti sono i protagonisti della notte musicale più lunga dell’estate dando vita a un progetto studiato per l’occasione che prevede un set comune ed esibizioni individuali. Nel gran finale, poi, chiusura con i tre artisti accompagnati dalle rispettive band.

Silvestri, Consoli e Gazzè non sono nuovi a collaborare insieme ma a Barolo suonano per la prima volta tutti insieme: mai prima d’ora i tre cantautori avevano sviluppato un vero progetto collaborativo insieme. I biglietti per il concerto a Barolo sono in vendita dalle 11 di martedì 14 marzo online su TicketOne per 24 ore e poi nei punti vendita di TicketOne.

Per agevolare il pubblico più giovane il Festival Collisioni ha scelto di mantenere basso il prezzo del biglietto per i tre concerti, a soli 20 euro più diritti di prevendita. Un costo calmierato per permettere a tutti di partecipare allo straordinario evento.