Arriva la primavera ai Magazzini Generali: il 18 marzo Shade, Blasterz e Kharfi allo ‘Spring Party’

Tempo di celebrare la primavera in arrivo e Milano si prepara con lo speciale evento Spring Party in calendario sabato 18 marzo ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16. Per l’occasione, la linea musicale è all’insegna del miglior Hip Hop e Dance Edm per uno spettacolo che ospita tre dei maggiori artisti del momento. Dal mondo dei flow e del rap arriva il giovane Shade, on stage con alcuni successi tratti dal suo ultimo album in studio Clownstrofobia.

Spazio poi all’Elettronic dance music con Blasterz e le sue tracce che spaziano dalla progressive tra house alla trance pronte a far scatenare il pubblico insieme al dj e producer italo-marocchino Kharfi, tra i nomi più promettenti nella scena bass/edm. I biglietti per assistere allo show sono disponibili in prevendita o acquistabili direttamente in loco (Apertura porte ore 21:00 / Ingresso in prevendita: 15 € incluse 2 consumazioni).