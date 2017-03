2CELLOS: nuove date estive per i due musicisti in radio con ‘Moon River’ dal nuovo album ‘Score’

In attesa della pubblicazione dell’album Score – in uscita venerdì 17 marzo per Portrait/Sony Music Masterworks- i 2CELLOS sono in radio con il nuovo singolo Moon River e si preparano alle prossime date italiane del tour con cui suoneranno per il mondo. Luka Šulic e Stjepan Hauser sono, infatti, attesi il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano per un concerto attesissimo e sold out da mesi con oltre 9.500 biglietti venduti; sul palco il duo è accompagnato da una Strings Orchestra con porta dal vivo alcune tra le maggiori colonne sonore del cinema e celebri successi rock pop.

Di fronte alla grande richiesta del pubblico, si aggiungono ora quattro ulteriori date estive nel Belpaese (organizzazione Vigna PR in collaborazione con Vivo Concerti). Ecco i nuovi appuntamenti annunciati di 2CELLOS with Strings Orchestra – The Score Tour 2017: 26 giugno – Roma, Il Centrale Live / Foro Italico; 27 giugno – Borgia (Catanzaro), Parco Archeologico di Scolacium / Armonie D’Arte Festival; 29 giugno – Pistoia, Piazza del Duomo / Pistoia Blues Festival; 30 giugno – Padova, Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta / Postepay Sound. I biglietti sono disponibili in prevendita online dal 10 marzo su TicketOne – solo per la data di Catanzaro su Geticket – e da lunedì 13 marzo anche nei punti vendita TicketOne oltre che nei circuiti locali autorizzati.

INFO BIGLIETTI Roma / Prima Platea Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita, Seconda Platea Numerata: € 65,00 + diritti di prevendita, Tribuna Gold Numerata: € 65,00 + diritti di prevendita, Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita, Lounge Tevere e Lounge Monte Mario Numerati: € 60,00 + diritti di prevendita, Tribuna Internazionale Numerata: € 55,00 + diritti di prevendita, Distinti Tevere e Distinti Monte Mario Numerati: € 40,00 + diritti di prevendita / Pacchetti VIP € 219,50 + prev // Borgia / Primo Settore Numerato: €80,00 + diritti di prevendita, Secondo Settore Numerato: €55,00 + diritti di prevendita, Terzo Settore Numerato: €40,00 + diritti di prevendita, Quarto Settore Numerato: €35,00 + diritti di prevendita, Quinto Settore Numerato: €20,00 + diritti di prevendita, Sesto Settore Numerato a visibilità ridotta: €10,00 + diritti di prevendita / Pacchetti VIP € 228,00 + prev.

Pistoia / Poltronissima Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita, Tribuna Gold Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita, Platea A Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita, Platea B Numerata: € 50,00 + diritti di prevendita, Tribuna Dispari Numerata: € 38,00 + diritti di prevendita / Pacchetti VIP € 219,50 + prev // Padova / Poltronissima Gold Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita, Poltronissima Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita, Prima Platea Numerata: € 55,00 + diritti di prevendita, Seconda Platea Numerata: € 45,00 + diritti di prevendita, Terza Platea Numerata: € 32,00 + diritti di prevendita, Tribuna Numerata: € 38,00 + diritti di prevendita / Pacchetti VIP € 219,50 + prev

Prevendite autorizzate: TicketOne / Box Office Lazio / Box Office Toscana / Unicredit / WOL / Phoenix: Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino / Geticket per Armonie d’Arte Festival. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati e a costi differenti da quelli presenti nei comunicati ufficiali.