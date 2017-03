‘Verso le meraviglie’ è il nuovo album degli Stag in uscita insieme al singolo ‘Vienimi a cercare’

Dopo essere stato anticipato dal brano Mirabilia, è disponibile negli store Verso le meraviglie, il nuovo album della band romana Stag per l’etichetta discografica indipendente INRI distribuito da Artist First. Il progetto di Marco Guazzone & Co. raccoglie dodici tappe musicali di un percorso che gli stessi musicisti definiscono una «mappa per intraprendere un viaggio interiore verso lo stupore, chiave preziosa per imparare ad amare il nostro mondo e modo di essere».

Attraverso il pop-rock elegante che ne è la firma, l’album è l’esito di numerose collaborazioni che toccano anche cinema e televisione grazie alla firma di colonne sonore per film del grande e piccolo schermo. E con la macchina da presa ha a che fare anche il secondo singolo, Vienimi a cercare, in duetto con l’attrice Matilda De Angelis. Di seguito la tracklist dell’album: 1. To The Wonders, 2. Le mie ombre, 3. Down, 4. Kairos, 5. Mirabilia, 6. Slay Thing, 7. Vienimi a cercare ft. Matilda De Angelis, 8. Dimmi se adesso mi vedi, 9. Da te, 10. The Helm, 11. Oh issa!, 12. I Am Free.

Gli Stag presentano il progetto durante una serie di appuntamenti instore, ecco il calendario: 10 marzo – Milano, Ostello Bello, via Medici 4 – h. 18.00; 16 marzo – Pescara, La Feltrinelli, via Trento ang. Via Milano, h 18.30; 18 marzo – Salerno, Disclan, piazza Sedile di Portanova 23 – h 12.30 e Modo Ristorante, viale A. Bandiera c/o The Space – h 22.00; 20 marzo – Torino, La Feltrinelli, piazza C.N.L. h 18.00; 29 marzo – Bologna, La Confraternita dell’Uva, via Cartoleria 20 b – h 18.30; 31 marzo – Lugano, Turba, via Cattedrale 11 – h 22.00.