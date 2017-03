Torna in radio e dal vivo Mario Venuti: dal 24 marzo il singolo ‘Caduto dalle stelle’ e ad aprile date live

«In principio non è stato il verbo, è stato il movimento! Il corpo guida l’anima. La cura è la musica. E ballare, ballare… è la metafora della nostra vita»: così Mario Venuti racconta il cuore del nuovo singolo, Caduto dalle stelle, brano che entra nelle radio venerdì 24 marzo nel giorno di pubblicazione del suo videoclip ufficiale diretto da Lorenzo Vignolo. La traccia anticipa il prossimo album di inediti (Microclima-Puntoeacapo / Believe Digital) del cantautore siciliano ed è firmata dallo stesso Venuti insieme a Kaballà.

In occasione della release del progetto discografico, l’artista presenta live il progetto in occasione di alcuni appuntamenti indoor: 11 aprile al Vinitaly and the City di Bardolino (Verona), 18 aprile al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, 28 aprile al Rapsodia di Caserta, 6 maggio al Blue Note di Milano, 16 giugno alla Corte Platamone – Palazzo della Cultura di Catania. Insieme a Venuti una band formata da Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso.