Mario Biondi: in radio il nuovo singolo ‘Stay With Me’. Partito con successo il ‘Best of Soul Tour’, date

A pochi giorni dal debutto del Best Of Soul Tour, arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Mario Biondi dal titolo Stay With Me; il brano è tratto dal recedente album che celebra vent’anni di carriera e successi. Per quanta riguarda l’impegno live, Biondi è impegnato sui palchi dei principali teatri italiani accompagnato da una band d’eccezione composta da Serena Brancale e Serena Carman (cori), Alessandro Lugli (batteria), Federico Malaman (basso), Massimo Greco (tastiere e programmazione), David Florio (chitarre, percussioni e flauto), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba) e Moris Pradella (chitarre, percussioni, piano e cori).

Queste le prossime date del Best Of Soul – Tour (F&P Group):11 marzo – Cremona, Teatro Ponchielli; 13 marzo – Bologna, Europauditorium; 14 marzo – Torino, Auditorium Del Lingotto, 16 marzo – Firenze, Obihall; 17 marzo – Varese, Teatro Di Varese; 19 marzo – Udine, Nuovo G. Da Udine, 20 marzo – Trieste, Teatro Rossetti; 22 marzo – Parma, Teatro Regio; 24 marzo – Brescia, Teatro Pala Banco; 25 marzo – Sanremo (Imperia), Teatro Ariston; 27 marzo – Montecatini (Pistoia), Teatro Verdi; 28 marzo – Trento, Auditorium Santa Chiara; 30 marzo – Padova, Gran Teatro Geox; 31 marzo – Bergamo, Teatro Creberg; 18 aprile – Catania, Teatro Metropolita; 20 aprile – Bari, Teatro Team; 22 aprile – Napoli, Teatro Augusteo; 24 aprile – Roma, Parco Della Musica.