Finito un ‘Masterchef’ se ne fa un altro: dal 16 marzo su Sky Uno lo spin off ‘Celebrity Masterchef ’

È proprio il caso di dire finito un Masterchef – con la vittoria di Valerio – se ne fa un altro. Parte, infatti, il 16 marzo per otto giovedì alle 21.15 su Sky Uno HD lo speciale spin off del cooking show culinario più amato della tv, Celebrity Masterchef. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma vede sfidarsi ai fornelli dodici personaggi famosi dal mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. In giuria il trio di chef composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

A spadellare e dare prova di arte culinaria sono: il cantante Alex Britti, l’astrologo Antonio Capitani, l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Roberta Capua, la conduttrice tv Elena Di Cioccio, l’attrice Enrica Guidi, il giornalista Stefano Meloccaro, il campione di nuoto Filippo Magnini, la produttrice Mara Maionchi, il rapper Nesli, la speaker Marisa Passera e l’attrice Serra Yilmaz.

Le celebrities si mettono alla prova nelle prove “classiche” di MasterChef – Mystery Box, Invention Test, il temutissimo Pressure Test e le prove in esterna – con l’obiettivo di conquistare il titolo di primo Celebrity MasterChef Italiano. In palio per il vincitore, 100mila euro da destinare in beneficenza. Nel primo dei due episodi in onda giovedì 16 marzo i vip in gara fanno il loro ingresso nella cucina di MasterChef e affrontano la loro prima Mystery Box contenente l’ingrediente preferito dichiarato prima dell’inizio dello show. Quindi, la tensione sale con il Pressure Test, in cui Antonino Cannavacciulo chiama i concorrenti a una prova di abilità nella sfilettatura del pesce.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Nella seconda puntata, invece, le celebrities in gara si preparano alla prova in esterna presso la mensa del Politecnico di Milano; qui devono cucinare un menù apposito per degli studenti. Oltre alla visione su Sky Uno HD e Now TV, il cooking show è visibile anche tramite la funzione On Demand e in mobilità grazie a Sky Go. Tutti gli aggiornamenti e le news su Celebrity Masterchef sono sul sito ufficiale.