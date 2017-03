‘Fenomeno’: il nuovo album di Fabri Fibra dal 7 aprile, al via il preorder. Cover, tracklist e featuring

Si aggiungono nuovi dettagli sul nuovo progetto discografico di Fabri Fibra anticipato in radio dal singolo Fenomeno che si attesta più alta new entry settimanale nell’AirPlay. L’album omonimo – la cui copertina è stata mostrata dall’artista via social – è in uscita il 7 aprile ed è già disponibile in pre-order su iTunes e Amazon. Svelata anche la tracklist ufficiale che mostra una lunga serie di collaborazioni e produzioni di prestigio.

Questa la tracklist di Fenomeno (Universal Music Italy): 1. Intro, 2. Red Carpet (prod. da Neff-U), 3. Fenomeno (prod. da Takagi & Ketra), 4. Skit – Il tempo vola (prod. da Big Fish, co-prod. da Alessandro Erba), 5. Money For Dope 2017 (prod. da Bassi Maestro), 6. Pamplona (feat. Thegiornalisti) (prod. da Mace), 7. Equilibrio (prod. da Amadeus Platinum Boy), 8. Skit – Considerazioni (feat. Roberto Saviano) (prod. da Bassi Maestro), 9. Cronico (prod. da Demacio “Demo” Castellon & Mike Turco), 10. Stavo pensando a te (prod. da Big Fish, co-prod. da Rhade), 11. Lascia stare (prod. da Shablo), 12. Dipinto di blu (feat. Laioung) (prod. da Nebbia), 13. Invece no (prod. da Deleterio), 14. Ogni giorno (prod. da 2nd Roof), 15. Le vacanze (prod. da Don Joe & Yung Snapp), 16. Nessun aiuto (prod. da Rey Reel), 17. Ringrazio (prod. da Bot).