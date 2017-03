‘Fast & Furious 8: The Album’: dal 14 aprile la colonna sonora ufficiale del film. Tracklist

Viene pubblicata venerdì 14 aprile la colonna sonora ufficiale del film targato Universal Pictures Fast & Furious 8, ultimo capitolo della seguitissima saga cinematografica nelle sale italiane dal 13 aprile. Fast & Furious 8: The Album è già disponibile in pre-ordine con il download immediato della tracceia Go Off nuovi brani verranno rilasciati ogni settimana, mentre Hey Ma di Pitbull & J Balvin (Feat. Camila Cabello) è disponibile su tutti i servizi digitali. A seguire, il 17 marzo è la volta di Good Life di G-Eazy e del rispettivo videoclip.

Di seguito la tracklist ufficiale (APG/Atlantic Records): 1. Gang Up – Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock, 2. Go Off – Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott, 3. Good Life – G-Eazy & Kehlani, 4. Horses – PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie, 5. Seize The Block – Migos, 6. Murder (feat. 21 Savage) [Remix] – YoungBoy Never Broke Again, 7. Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix], 7. Bassnectar – Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix], 8. Candy Paint – Post Malone, 9. 911 – Kevin Gates, 10. Mamacita (feat. Rico Nasty) – Lil Yachty, 11. Don’t Get Much Better – Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini, 12. Hey Ma (feat. Camila Cabello) – Pitbull & J Balvin – [Spanish Version], 13. La Habana (feat. El Taiger) – Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna, 14. Hey Ma (feat. Camila Cabello) – J Balvin & Pitbull.