Dopo il videoclip di ‘Buona sfortuna’ esce il nuovo album de Lo Stato Sociale, ‘Amore, lavoro e altri miti da sfatare’

Dopo essere stato anticipato in radio dal singolo Vorrei essere una canzone, viene pubblicato il nuovo album de Lo Stato Sociale, Amore, lavoro e altri miti da sfatare prodotto da Garrincha Dischi in licenza per Universal Music Italia. Ad accompagnare la release è il secondo estratto dal progetto discografico della band bolognese, Buona sfortuna rilasciata proprio a poche ore dall’uscita del disco.

E insieme al brano è online anche l’irriverente videoclip, con la regia di Zurb per The Prodactive, che prende di mira parodisticamente la discutibile moda dei prediciottesimi. «Questo videoclip, che anticipa di un giorno l’uscita del nostro disco della maturità, è un po’ il nostro prediciottesimo. – ha affermato il gruppo – Questo tipo di video ci ha sempre divertito molto e conoscere Gianni Muscolino, che di professione nella vita fa il regista di prediciottesimi, è stato molto divertente. Più che girare un video canonico.»

E a proposito del singolo Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco hanno dichiarato: «Mai scritto una canzone così pop, e forse mai più lo faremo. Questo brano è un caso atipico in una discografia atipica. A volte scherziamo immaginandoci Carota vestito come una popstar da classifica, mentre suona, balla e canta allungando le vocali come Cremonini. Beh, stavolta glielo abbiamo fatto fare sul serio e ci è pure piaciuto. Le parole della canzone sono una maledizione gentile ma spietata verso un amore tradito. Il sorriso che porta con sé il ritmo incalzante e leggero del brano si infrange contro questa lista di pessimi auguri che almeno una volta ognuno di noi ha riservato a chi gli ha fatto davvero un male futile.»

La band si prepara ora a debuttare live sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano), dove si esibiranno per la prima volta il prossimo 22 aprile. Sono aperte le prevendite per il concerto – organizzato da Antenna Music Factory – per il quale sono stati venduti oltre la metà dei biglietti (parterre e anello A).