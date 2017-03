AirPlay Radio: confermato il podio con Gabbani in testa. In Top10 Ferro, Samuel e Mannoia; Fibra new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 10.2017 (dal 3 al 9 marzo 2017): confermato il podio precedente con Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani al primo posto seguito da Shape Of You di Ed Sheeran e All Night di Parov Stelar in terza posizione. Secondo i dati EarOne sale Chained To the Rhythm di Katy Perry (quarta, +4) che precede Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli (quinti, +1), Vedrai di Samuel (sesto, -2) e Rockabye dei Clean Bandit (settimi, -2). Completano la Top Ten I Feel It Coming di The Weeknd (ottavo, -1), Cloud 9 dei Jamiroquai (noni, +4) e Che sia benedetta di Fiorella Mannoia (stabile al decimo posto). Fenomeno di Fabri Fibra è la più alta nuova entrata della settimana (posizione 27), seguito da Believer degli Imagine Dragons (posizione 37) e da That’s What I Like di Bruno Mars (posizione 38). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].