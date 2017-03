Sold out e ospiti a catinelle per i ‘Comunisti col Rolex’ J-Ax & Fedez. Da Torino a Verona, le date del tour

Si aggiungono nuovi sold out al già affollatissimo tour di J-Ax & Fedez, al via ufficialmente sabato 11 marzo da Torino per diciannove appuntamenti da Nord a Sud fino alla chiusura in grande stile all’Arena di Verona. Ultimi in ordine di tempo a segnare il tutto esaurito sono l’Unipol Arena di Bologna (13 marzo) e il Nelson Mandela Forum di Firenze (15 marzo).

E i due rapper hanno anche annunciato la presenza di colleghi e amici ad accendere il palco del tour durante alcune delle tappe più attese; ecco i primi confermati: a Milano il 10 aprile Loredana Bertè e il 14 aprile Arisa, Giusy Ferreri, Il Cile, Levante, Nek, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre e Stash; a Verona, invece, il 6 maggio sono attesi Arisa, Giusy Ferreri, Il Cile, Levante, Nek, Nina Zilli, Noemi e Stash.

Per rinfrescare la memoria, di seguito il calendario aggiornato del tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia: MARZO11 marzo (SOLD OUT) – Torino PalaAlpitour, 13 marzo (SOLD OUT) – Bologna Unipol Arena, 15 marzo (SOLD OUT) – Firenze Nelson Mandela Forum, 18 (SOLD OUT) e 19 marzo – Roma Palalottomatica, 28 marzo – Napoli PalaPartenope, 31 marzo – Acireale Pal’Art Hotel

APRILE 3 aprile – Reggio Calabria PalaCalafiore, 5 aprile – Bari PalaFlorio, 7 aprile – Padova Kioene Arena, 8 aprile – Conegliano Zoppas Arena; 10, 11, 13 (TUTTE SOLD OUT) e 14 (NUOVA DATA) aprile – Milano Mediolanum Forum, 16 aprile – Trieste Palarubini Alma Arena, 19 aprile – Genova Stadium, 21 aprile – Montichiari (BS) PalaGeorge, 22 aprile – Pesaro Adriatic Arena, MAGGIO 6 maggio (NUOVA DATA) – Verona Arena. I biglietti delle date sono disponibili online su TicketOne e in tutti i punti vendita. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.