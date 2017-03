Il duetto che non ti aspetti: Umberto Tozzi canta ‘Ti amo’ con Anastacia. Le date del nuovo tour

Italia chiama USA. Uno dei brani più amati della musica italiana torna in radio in una veste nuova: dal 10 marzo, infatti, arriva in rotazione radiofonica e digital download la hit di Umberto Tozzi datata 1977 Ti Amo che festeggia i suoi primi quarant’anni diventando uno speciale duetto. Ad affiancare l’artista è la star americana Anastacia che canta sulle note dello storico pezzo vincitore del Festivalbar e record di vendite con 8 milioni di copie nel mondo.

Il singolo anticipa l’uscita di 40 anni che ‘TI AMO’ (Momy Records/Sony Music), disco disponibile dal 31 marzo con i maggiori successi di Tozzi che, dal 14 aprile, calca i palchi teatrali con il nuovo tour. Ecco il calendario aggiornato: APRILE 14 aprile – Milano, Teatro Dal Verme; 20 aprile – Torino, Teatro Colosseo; 21 aprile – Sanremo, Teatro Ariston;

MAGGIO 5 maggio – Bologna, Teatro Duse; 12 maggio – Roma, Auditorium Conciliazione; 13 maggio – Montecatini, Nuovo Teatro Verdi; 14 maggio – Lugano, Palazzo dei Congressi; 15 maggio – Verona, Teatro Filarmonico; 18 maggio –Brescia, Palabanco; 19 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 24 maggio – Pordenone, Teatro Comunale Verdi.