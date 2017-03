«Ho imparato a vivere la quotidiana ‘Pace’ nella libertà delle piccole cose»: Fabrizio Moro racconta il nuovo album

Ansia guerra e poi la quiete: sta tutto in questo breve, eppure lunghissimo, tragitto la traiettoria di note e vita che Fabrizio Moro incide nel suo nuovo album Pace, fuori il 10 marzo per Sony Music Italy. Il cantautore che sul palco del Festival di Sanremo 2017 ha regalato un brano capace di scavare nell’anima con graffio di velluto si fa ascoltare in undici tracce che sono flash di sentimenti, emozioni, momenti, dolori, dubbi e certezze conquistate per poi di nuovo essere perse.

Così quel percorso che corre tra il tormento e la pace diventa un percorso quanto mai irto e sudato ma necessario, in quanto è nientemeno che vita. La scrittura di Moro è di una raffinatezza e corposità tali per cui ogni parola acquista un peso specifico che si sente a pieno ad ogni ascolto eppure si fa leggera in una sequenza di frame che costruiscono storie.

E in questo quadro l’artista getta il cuore sempre oltre l’ostacolo, non si abbandona alla scontatezza che inquina la banalità quotidiana e persevera in una ricerca che passa attraverso parole e note. Così, ascoltando Pace, con le sue grida di verità e libertà, la vittoria e la sconfitta, la salita e la discesa, il tutto e il niente si avverte soprattutto il coraggio di chi non si accontenta di sopravvivere alle cose.

Come un eroe moderno nella piana di Ilio, anche l’artista cerca indefesso al di là della bruttura e dell’inquietudine immanenti un senso o forse solo un motivo per andare avanti. Quanto coraggio serve anche “solo” per far ciò. E ritrovo l’epopea non delle grandi storie ma delle avventure di ciascuno, quelle più autentiche perché vissute, e insieme la consapevolezza montaliana de la vita e il suo travaglio con lo sguardo di vuole ritrovare almeno un poco il fanciullino che ha dentro di sé. Perché a volte basta prendere la vita cosi com’è, imprevedibile.

Come è nato questo album e cosa è cambiato dai tuoi precedenti progetti?

Ho lavorato tanto su me stesso. Sono stati due anni in cui sono successe tante cose importanti intorno alla mia vita. Da Pensa del 2007 sembrano passati cinquant’anni e guardandomi indietro, per la prima volta, mi pare di aver costruito un’eredità forte, musicalmente parlando. Questo, insieme alla paternità, mi ha dato serenità.

Quindi sei cambiato tu? Stai trovando la tua personale Pace?

Diciamo che ho iniziato a vivere la quotidianità in maniera normale, a partire dalle cose più semplici come accompagnare i figli a scuola all’andare in tintoria. Sono sempre stato una persona chiusa, con un difficile rapporto con le persone e ho sempre bisogno di una meta da raggiungere, di una guerra da combattere. La pace è una condizione che cerco. E questo cambiamento personale si è riflesso nelle canzoni dando vita a un album anche più egocentrico rispetto a quelli passati.

Ascoltando il disco si ha la sensazione di vivere un percorso che avvicina, tracia dopo traccia, la Pace del titolo, è così?

In effetti è stato un album terapeutico e me ne sono accorto ascoltandolo di fila, un brano dopo l’altro. Ho visto che apre in minore e chiude in maggiore, questo non è stato causale, così come il fatto che ci sia una parola che torna spesso e all’inizio quasi mi dava fastidio. È la parola paura. Attraverso questo lavoro ho scavato molto dentro di me, all’inizio, appunto, con paura perché non sapevo a che cosa andavo incontro. Poi durante lo svolgimento e durante le registrazioni ho maturato delle conferme. In questo senso è quasi un concept album.

Tra i temi che si snodano in questo disco c’è quello dell’infanzia: hai ritrovato la tua anche attraverso i tuoi figli?

Sì, l’infanzia la rivivo attraverso i miei figli, accompagnandoli per esempio in un negozio di giocattoli, ma anche confrontandomi con loro; in particolare in mio figlio ho ritrovato anche me bambino, ma credo in verità che ci sia sempre un bambino dentro di noi. E poi ho sempre voluto essere padre di una bambina: idealizzo mia figlia come donna della mia vita.

Partendo dal video di Portami via e in riferimento al titolo del tuo album, ti chiedo se e in che misura Pace fa rima con libertà, se ci sono stato momenti in cui non ti sei sentito libero e quando ti senti libero?

C’è stato un momento in cui ho lavorato per la trasmissione Sbarre, girata nel piccolo teatro del carcere di Rebibbia, che sta attaccato al quartiere in cui sono cresciuto. Ho lavorato circa un mese lì, dalle 10 alle 18 ogni giorno, e quotidianamente parlavo con i detenuti, della mia età ma anche più piccoli, molti dei quali con condanne pesanti da scontare. Ogni volta che uscivo dal teatro, prendevo la macchina o il motorino e mi immettevo nel traffico romano: allora, abbassavo il finestrino o prendevo l’aria in faccia e mi rendevo conto quanto fossi fortunato a vivere quella condizione di libertà.

E mi sentivo in pace in quel momento, con me stesso e con la vita. anche nel traffico che odio. Un po’ come quando sei in ospedale e appena ne esci apprezzi la salute, ti senti nuovo e invincibile. Tutto quello che percepisci in quei momenti ti dà pace, insieme anche a tante cose semplici, come portare mia figlia alle giostre e intanto fumarmi una sigaretta all’aria aperta oppure bere una bottiglia di vino con un amico. La pace non è solo avere una tranquillità economica per tutta la vita: è ancora più importante riuscire a percepire le piccole cose e forse ci riusiamo meglio quando siamo a contatto con realtà peggiori della nostra.

Nella tracklist c’è un duetto insolito, quello con l’attrice Bianca Guaccero: come è nato?

Questo duetto si è aggiunto alla fine, una collaborazione nata per caso. Bianca mi ha chiamato e mi ha chiesto di collaborare a un pezzo per un suo film in uscita. Quando ho sentito la canzone cantata da lei, mi sono meravigliato: non sapevo che cantasse, e che cantasse così bene! Posso dire che è tra le voci migliori con cui ho lavorato.

A livello di suoni come avete lavorato?

Mentre gli altri album li ho co-prodotti, questa volta ho lasciato completamente la produzione e ho coinvolto la mia band. Per il resto la matrice lavorativa è sempre la stessa: registrazione in presa diretta con chitarra / basso / batteria. Ne è nato un disco che nel sound mi piace molto più rispetto agli altri.

E quali ascolti hanno accompagnato l’album?

I miei ascolti non sono cambiati negli anni, alla fine ascolto sempre le stesse cose: molto rock internazionale, U2, Oasis e Coldplay. Sono un vecchio metallaro. Per quanto riguarda gli italiani, sono nato con Rino Gaetano, Lucio Battisti e Vasco Rossi, tutti hanno lasciato un’eredità importante sul cantautorato di oggi.

Sei anche autore per altri interpreti: cambia il tuo modo di scrivere e comporre quando si tratta di realizzare un pezzo da cedere a un altro artista?

In verità ho scritto sempre solo per me stesso, in fondo racconto di me; ho iniziato a scrivere per altri perché non riuscivo a trovare compromessi con chi gravitava attorno al mio progetto. Con i proventi SIAE ho poi aperto la mia etichetta e l’unica volta che ho scritto pensando davvero a un altro interprete è stato con Fiorella Mannoia.

C’è un pezzo di questo album a cui sei più legato o che ti rappresenta di più?

Beh, il pezzo a cui sono più legato è sicuramente Portami Via, ma anche Giocattoli e Sono anni che ti aspetto. In generale direi i brani in cui mi metto più a nudo anche se in realtà varia molto a seconda del periodo.

Hai citato il brano che hai portato all’Ariston: qual è il tuo bilancio di quest’esperienza 2017?

A Sanremo è andata al contrario di quello che immaginavo; cioè, mi aspettavo una posizione più alta in classifica ma un riflesso peggiore sul lungo termine. Dalla prima sera all’ultimo ho avuto un groppo in gola e ho sofferto parecchio il palco. Forse avevo così tanta paura perché aspettavo da me stesso delle conferme e anche gli altri se le aspettavano da me. Vivo con un’ansia da prestazione pazzesca e ho sempre avuto paura di mettermi in gioco, è sempre stato un limite che mi ha frenato, mi sono dato la zappa sui piedi parecchie volte. Quindi, con un riflettore come Sanremo non ero completamente lucido La paura maggiore era quella di perdere quello che avevo costruito fino a quel momento. Invece Portami via è stato un diesel ed è andata meglio così.

Quanto l’esperienza televisiva di Amici ti ha aiutato anche ad affrontare telecamere e pubblico?

Ho affrontato questa avventura con trasparenza e lealtà anzitutto nei confronti di me stesso e anche la trasmissione è stata, per certi punti di vista, terapeutica perché mi ha aiutato tanto. Era un paio di anni che Maria mi chiamava ma prima di accettare ho aspettato per la paura di confrontarmi con le critiche e con un riflettore troppo grande. Ora ho fatto pace con questo. Sono fatto così: faccio quello che posso dare in un certo momento e il resto lo lascio al destino.

E com’è invece il tuo rapporto con i social?

Ultimamente mi lascio un po’ andare, e mi diverte anche. Ma Twitter non riesco proprio a usarlo: i caratteri sono troppo pochi! Meglio Facebook e Instagram.

Per i prossimi live cosa hai in programma di portare sul palco?

Rifaccio tutto da zero per gli arrangiamenti e stiamo lavorando alla scaletta da qualche mese: faremo le prime anteprime e ci saranno un’altra ventina di città.

