Dal 9 maggio ‘Il secondo cuore tour’ di Paola Turci, annunciate nuove date. Info e prevendite

Reduce dal successo a Sanremo che l’ha vista brillare sul palco del Festival, Paola Turci si prepara a tornare con un nuovo album – Il secondo cuore, in uscita il 31 marzo per Warner Music Italy – e nuovi appuntamenti live. Al via il 9 maggio da Roma, Il secondo cuore tour è l’occasione per (ri)apprezzare energia e grinta dell’artista che regalerà non solo i nuovi brani dal disco in arrivo ma anche alcuni dei suoi maggiori grandi successi.

Ecco tutti gli appuntamenti: 6 maggio – Todi (PG), Teatro Comunale / Platea: € 35 + prev, Palchi centrali: € 30 + prev, Palchi laterali: € 27 + prev, Loggione: € 22 + prev; 9 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica / Platea: € 35 + prev, Galleria: € 28 + prev; 16 maggio – Fermo, Teatro Dell’Aquila / 1° settore € 35 + prev, 2° settore € 30 + prev, Galleria € 25 + prev; 17 maggio – Trento, Auditorium Santa Chiara / 1° settore € 34 + prev, 2° settore € 28 + prev, 3° settore € 24 + prev; 22 maggio – Milano, Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo / 1° settore: € 35 + prev, 2° settore: € 28 + prev, Galleria: €25 + prev; 23 maggio – Reggio Emilia, Teatro Valli / Poltronissima 35 + prev, Palchi A 30 + prev, Palchi B 25 + prev, Galleria 20 + prev; 24 maggio – Vicenza, Teatro Comunale / Poltronissima € 28 + prev, Poltrona primo settore € 25 + prev, Poltrona secondo settore € 22 + prev; 2 luglio – Torino, Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale; 11 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana / Poltronissima € 45 inclusa prevendita, Poltrona I° e II° settore € 38 inclusa prevendita, Poltrona III° settore € 33 inclusa prevendita, Tribuna € 27 inclusa prevendita.

I biglietti per tutte le nuove date sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne, nei punti vendita e presso i rivenditori autorizzati dalle ore 10 di lunedì 13 marzo, ad eccezione della data di Torino, le cui informazioni saranno comunicate a breve. Inoltre, a grande richiesta, vengono resi disponibili nuovi biglietti anche per il live di Milano.