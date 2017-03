Dal 10 marzo in radio ‘Partiti adesso’, nuovo singolo di Giusy Ferreri dall’album ‘Girotondo’

A poche settimane dal lancio del singolo Fa talmente male, in gara al 67° Festival di Sanremo, Giusy Ferreri arriva in rotazione radiofonica con un nuovo estratto dall’album Girotondo, pubblicato il 3 marzo (Sony Music Italy). Arriva, infatti, nelle radio venerdì 10 marzo Partiti adesso, pezzo scritto da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Dario Faini e Vanni Casagrande.

Si tratta di un «brano spensierato, giovane, fresco e attuale – racconta la stessa interprete – Me la sono immaginata come una canzone da cantare a squarciagola durante un lungo viaggio in macchina, che sia per una vacanza all’insegna del divertimento, oppure per un viaggio di lavoro, o per uno di quei viaggi di ricerca che, a volte, ti cambiano la vita

Questa la tracklist di Girotondo: 1. Fa Talmente Male, 2. L’amore tante volte, 3. Partiti adesso, 4. L’amore mi perseguita (ft. Federico Zampaglione), 5. È finita l’estate, 6. Occhi lucidi, 7. Col sole e col buio, 8. Girotondo, 9. La Distanza, 10. Il mondo non lo sa più fare, 11. Tornerò da te, 12. Immaginami, 13. Il resto del mondo è diverso da te, 14. La gigantessa.