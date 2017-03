Nuovo sito e canale YouTube dedicato per Simona Ventura. News, video e interviste in un click

Nel giorno che festeggia la donna, Simona Ventura lancia il suo nuovo sito ufficiale www.simonaventura.it, luogo virtuale di incontro per mantenersi aggiornati su tutto ciò che riguarda la conduttrice. La piattaforma web si struttura in diverse aree e presenta un canale YouTube dedicato in cui confluiranno i video che la vedono protagonista a partire dalle interviste esclusive a personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Il mondo Ventura si articola in uno spazio Video che accoglie alcuni dei format di successo ideati da Simona (Cooking Simo e Fit Simo), una sezione News dedicata alle passioni di Simona e ai principali appuntamenti della settimana e la vetrina Made in Italy, che promuove le eccellenze italiane.

Infine, attenzione anche ai meno fortunati con la Fondazione Simona Ventura ONLUS, con un costante focus sulle iniziative dell’ente benefico sostenuto e promosso da Simona a tutela dei minori. Il sito è arrivo nella sua veste rinnovata a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo ed è tutto a portata di click!