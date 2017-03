Nuova avventura per lo chef Alessandro Borghese: gli appuntamenti del ‘Live Aperitivo Tour’ per Obicà

Buona musica e ottimo cibo sono da sempre le passioni di Alessandro Borghese che, dopo una serie di impegni sul piccolo schermo, inizia una nuova avventura con cui toccherà diverse città d’Italia in partnership con i Mozzarella Bar Obicà. Lo chef ha, infatti, presentato a Milano nello storico locale di Via Mercato in Brera il Live Aperitivo Tour, serie di eventi con cui raccontare la selezione di “Piattini” dello speciale Food to Share.

Tra le creazioni più gustose – provare per credere – il Supplì al Telefono (Riso, Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Pecorino Romano e Basilico), i Crostini con Friggitelli marinati alle Acciughe e Mozzarella di Bufala e Zeppole e le Crocchette di Patate e Cime di Rapa (acciughe di Cetara e Mozzarella di Bufala Affumicata). Nel menù anche zucchine alla Scapece (Mozzarella di Bufala e Pinoli, Capasanta di Mozzarella con Mozzarella di Bufala, Ciauscolo di Visso IGP e Cavolo Cappuccio) e Baccalà Mantecato con Chips di Polenta e Mozzarella di Bufala Affumicata.

Borghese firma per il gruppo di ristoranti il fuori menù “Speciale del mese”, con proposte che valorizzano un particolare prodotto già in carta; primo piatto scelto per marzo è la Pasta alla Canapa (con il grano biologico Senatore Cappelli e canapa) condita con Ragù di Verdure e Mozzarella di Bufala Affumicata.

Per gustare questi prodotti lo chef Borghese prepara le valigie e parte per un tour che fa dell’atmosfera accogliente e informale di Obicà la location più adatta per dare vita a uno live cooking accompagnato dalla musica di dj set o da gruppi dal vivo.

Queste le tappe del Live Aperitivo Tour con lo chef Alessandro Borghese: 15 marzo e 12 aprile a Londra, 22 marzo e 3 maggio a Milano, 19 aprile e 24 maggio a Roma, 26 aprile a Firenze e 16–17–18 maggio a New York. E buona degustazione.