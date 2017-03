Lele non si ferma: annunciate nuove date instore. Continuano le prevendite per le anteprime live

Accolto con affetto da Nord a Sud, il vincitore della sezione Nuove Proposte a Sanremo 2017 Lele non si ferma e continua il suo tour instore per incontrare i fan. E a maggio – dopo il primo assaggio live allo SlimeFest – il giovane talento presenta dal vivo il suo progetto Costruire 2.0 in occasione di concerti che anticipano il tour: appuntamento il 3 maggio al Duel Beat di Napoli, il 4 maggio al Lanificio 159 di Roma e il 7 maggio alla Salumeria della Musica di Milano (biglietti tramite Ticketone e punti vendita tradizionali).

Ecco il calendario con i prossimi instore: MARZO 18 marzo – Moncalieri (TO) ore 17.00 c/o Centro Commerciale Porte di Moncalieri – via Savona, 69; 19 marzo – Forlì ore 17.00 c/o Centro Commerciale Punta di Ferro – Piazzale della Cooperazione, 2; 31 marzo – Catania ore 17.30 c/o Centro Commerciale Porte di Catania – S.S. Gelso Bianco; APRILE 1 aprile – Palermo ore 17.30 c/o La Feltrinelli – via Camillo Benso Conte di Cavour, 133; 2 aprile – San Cataldo (CL) ore 17.30 c/o Centro Commerciale il Casale – strada provinciale, 6/contrada Bigini; 7 aprile – Sambuceto (CH) ore 17.00 c/o Centro Commerciale Centro d’Abruzzo – via Po, 1; 8 aprile – San Benedetto del Tronto (AP) ore 17.00 c/o Centro Commerciale Portogrande – Via Pasubio.