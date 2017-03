Le ‘Sette cose’ di Ilaria Porceddu: in radio il nuovo singolo che anticipa il progetto in uscita il 7 aprile

Voce tra le più belle mai uscite dalla macchina dei talent, Ilaria Porceddu torna a farsi ascoltare dal 7 aprile con un nuovo progetto anticipato in radio il 31 marzo dal singolo Sette Cose. Firmano il brano, elegante e raffinato come la sua interprete, Francesco De Benedittis e Antonio Toni mentre Tiziano Russo cura la regia del videoclip ufficiale online a partire dallo stesso giorno.

Così l’artista sarda introduce il proprio album di inediti (LineaDue, distribuzione Pirames International), che ne segna il ritorno a quattro anni dal suo precedente disco: «7 regole che governano il semplice e universale rincorrersi in amore. Queste regole coincidono con 7 dei miei difetti che consapevolmente ammetto di avere, a me stessa e alla persona che ho perso. Quindi anche l’amore è imperfetto… come noi».