Dopo Sanremo, Giulia Luzi presenta il suo album ‘Togliamoci la voglia’. Gli appuntamenti instore

Tempo di instore per Giulia Luzi, che venerdì 10 marzo l’atteso album Togliamoci la voglia (Madli Records / Believe Digital) che contiene il duetto omonimo con Raige che l’ha vista calcare il palco del Festival di Sanremo 2017. Oltre a quella con il rapper piemontese, nel disco – prodotto da Roberto Cardelli – la giovane artista ha inserito nel disco anche una seconda collaborazione, quella con Clementino.

E Giulia è attualmente impegnata in una serie di appuntamenti negli store per incontrare i fan e raccontare il proprio progetto. Dopo aver già visitato Roma e Firenze, si riparte mercoledì 8 marzo alle ore 18:00 a Milano (Mondadori Megastore di Via Marghera) e sabato 18 marzo alle ore 16:00 a Napoli (Feltrinelli Stazione Centrale). In queste settimane è partito anche il contest che selezionerò i musicisti della band che accompagnerà Giulia nel suo prossimo tour (info www.campacademy.it).

«Realizzare questo disco è stata una delle esperienze più coinvolgenti avute finora – spiega Giulia – Era tanto che desideravo farlo e tutte quelle ore in sala d’incisione sono servite a capire come la mia voce in questi anni sia maturata insieme a me. Ho cercato di “dar retta alla pancia” più che pensare alla tecnica, concentrandomi tanto su quello che stavo raccontando.. ammetto che non è stato difficile! Tutti i pezzi mi rappresentano, anche quelli che non ho scritto personalmente, perché raccontano, a modo loro, un lato della mia personalità e della Giulia che sono oggi».

Questa la tracklist di Togliamoci la voglia: 1. Togliamoci la voglia con Raige, 2. Un abbraccio al sole, 3. Paracadute, 4. N.D.M. (Non Disseti Mai) feat Clementino, 5. Viversi in un attimo, 6. Chi c’è, 7. Mi perdo spesso, 8. Come la neve, 9. C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones con Raige, 10. La notte (stimola i sensi), 11. Cullami, 12. Non, je ne regrette rien.