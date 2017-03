Attesa per Macy Gray live in Italia: l’artista live sui palchi di Roma, Padova, Firenze e Milano. Info

La voce dell’urban soul che si è imposta a livello internazionale fin dal primo album On How Life Is, sta per tornare live in Italia con quattro appuntamenti nei teatri. Parliamo di Macy Gray, il cui recente progetto Stripped è stato pubblicato nel settembre 2016 (Chesky Records) ed è stato seguito dal singolo White Man che anticipa già il lavoro atteso per l’estate. «È una critica riflessiva sullo stato delle relazioni razziali e di uguaglianza di genere nell’America contemporanea, che vuole riconoscere il progresso effettuato – dice Gray – Evidenza le significative mancanze che ancora esistono e conclude con un messaggio positivo di speranza tramite una cooperazione collettiva.»

Di seguito la calendario italiano con le informazioni su prevendite e biglietti: 11 marzo – Roma, Auditorium Conciliazione / Apertura Porte: ore 20.00, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Poltronissima: euro 43,50 + diritti di prevendita, Poltrona: euro 35,00 + diritti di prevendita, Prima Galleria: euro 30,50 + diritti di prevendita, Seconda Galleria: euro 30,50 + diritti di prevendita, Terza Galleria: euro 26,10 + diritti di prevendita, Balconate di I ordine: euro 35,00 + diritti di prevendita, Balconate di II ordine: 30,50 + diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: Ticketone e Box office Lazio.

12 marzo – Padova, Gran Teatro Geox / Apertura Porte: ore 20.00 , Inizio Concerto: ore 21.15 / Biglietti Prima Platea € 45,00 + diritti di prevendita, Seconda Platea € 35,00 + diritti di prevendita, Poltrona 1° livello € 30,00 + diritti di prevendita, Poltrona 2° livello € 25,00 + diritti di prevendita, Ridotto bambini (compresi nella capienza di poltrona 2° livello) € 20,00 + diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: Ticketone, Wol, Unicredit e Phoenix: Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino.

14 marzo – Firenze, ObiHall / Apertura Porte: ore 19.30, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti 1° settore: € 35,00 + diritti di prevendita, 2° settore: € 30,00 + diritti di prevendita, 3° settore: € 25,00 + diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: Ticketone, Box office Toscana; 29 marzo – Milano, Alcatraz / Apertura Porte: ore 19.00, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – Euro 32,00 + diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: Ticketone. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.