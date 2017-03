Esce il 24 novembre 2017 il nuovo album di inediti di Cesare Cremonini, l’annuncio via social

Habemus diem: finalmente Cesare Cremonini ha svelato la data di uscita del suo prossimo progetto di inediti, che vedrà la luce il 24 novembre 2017. Non si sa altro di questo album, il nono della carriera del bolognese che arriva dopo due anni di costante lavoro in studio testimoniato da alcune foto sui social a raccontare una fase creativa in costante crescita evolutiva.

Il disco segue il precedente Logico, che ha portato Cesare nei palasport italiani con un tour di enorme successo e alla pubblicazione dell’album live. Tassello dopo tassello, terminata in questi giorni la composizione delle canzoni, hanno inizio ora le registrazioni dei brani del disco e il loro missaggio. Buon lavoro Ce!