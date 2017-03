Tre speciali live per Braschi, che presenta a Rimini, Modena e Bologna il suo album ‘Trasparente’

Da poco premiato dal MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti insieme a Marianne Mirage come Miglior Giovane di Sanremo 2017, Braschi scalda le corde della sua chitarra per presentare dal vivo il nuovo album Trasparente, pubblicato il 10 febbraio scorso (iMean Music & Management / distr. Artist First). Il giovane artista in gara al Festival con il brano Nel mare ci sono i coccodrilli parte proprio dalla sua Emilia Romagna per raccontare on stage il suo progetto che in questa intervista ci aveva così descritto: «Questo lavoro, che ha avuto una gestazione davvero davvero lunga. È un disco di canzoni e storie, che definirei onesto»

Questi gli appuntamenti in calendario: 8 marzo – Rimini, La Feltrinelli (Largo Giulio Cesari 4, ore 18:00); 9 marzo – Modena – La Feltrinelli (Via Cesare Battisti 17, ore 18:00); 10 marzo – Bologna, La Feltrinelli ( P.zza Ravegnana 1, ore 18:00). Album cantautorale che si muove lungo il filo geografico Italia-USA, Trasparente contiene 10 tracce in cui convivono canzone d’autore, il rock e il pop.