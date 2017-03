Torna la Partita del Cuore, aperte le prevendite per l’incontro solidale del 30 maggio a Torino

Martedì 30 maggio alle ore 20.00 allo Juventus Stadium di Torino si gioca la 26esima Partita del Cuore che vede scendere in campo la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus e di Fondazione Telethon. I biglietti sono in prevendita nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892.101.

Questi i prezzi (da 10 euro a 20 euro in base ai settori): tribuna Ovest 20 euro, tribuna Est 15 euro, tribune Nord e Sud 10 euro. Quest’anno, la Nazionale Italiana Cantanti celebra i trent’anni dalla nascita dell’Associazione e l’obiettivo di questa di 26aPartita del Cuore è molto ambizioso – dichiara Gianluca Pecchini Dg della Nazionale Cantanti – ed è quello di superare il record di 2 milioni e 111mila euro ottenuto nel 2015, allo Juventus Stadium di Torino.