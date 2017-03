TIMmusic: sul podio Gabbani, Sheeran e Fonsi. In Top20 Bravi, Meta, Moro, Mannoia ed Elodie

Nuova Top20 streaming di TIMmusic – piattaforma dedicata alla musica digitale di Telecom Italia – che conferma il successo ininterrotto di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, al primo posto, della classifica seguito da Ed Sheeran con Shape Of You (stabile) e Luis Fonsi ft. Daddy Yankee con Despacito che sale sul gradino più basso del podio. New entry di questi sette giorni è la hit Something Just Like This di The Chainsmokers insieme ai Coldplay (ottavi) e Subeme la radio di Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox.

Questa la Top 20 completa della settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2017: 1. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma, 2. Ed Sheeran – Shape Of You, 3. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito, 4. Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockbaye, 5. Michele Bravi – Il diario degli errori, 6. Ermal Meta – Vietato morire, 7. Fabrizio Moro – Portami via, 8. The Chainsmokers feat. Coldplay – Something Just Like This, 9. Fiorella Mannoia – Che sia benedetta, 10. Elodie – Tutta colpa mia, 11. Tiziano Ferro feat. Carmen Consoli – Il conforto, 12. Zayn ft. Ariana Grande – I Don’t Wanna Live Forever, 13. J-AX & Fedez feat. Alessandra Amoroso – Piccole cose, 14. Sergio Sylvestre – Con te, 15. Parov Stelar – All Night, 16. Bianca Atzei – Ora esisti solo tu, 17. Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox – Subeme la radio, 18. J-AX & Fedez feat. Stash & Levante – Assenzio, 19. Paola Turci – Fatti bella per te, 20. Fabio Rovazzi – Tutto molto interessante.

TIMmusic è la piattaforma di Telecom dedicata alla musica digitale che permette di ascoltare i brani in streaming senza limiti di tempo, creare proprie playlist personali o ascoltare quelle suggerite da dj e artisti famosi e condividere tutto sui principali social network. Il traffico dati per l’ascolto è incluso nel costo dell’abbonamento. L’applicazione TIMmusic è disponibile su Google Play e nei prossimi giorni su App Store, Windows Store e BlackBerry App World. Il servizio TIMmusic è incluso nell’offerta TIM Young & Music dedicata agli under 30.