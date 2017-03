E Mannarino non si ferma: dopo le date indoor, ecco i primi appuntamenti estivi dell’‘Apriti Cielo Tour’

Con otto sold out all’attivo su diciotto date primaverili, l’Apriti Cielo Tour di Mannarino si arricchisce di nuovi appuntamenti anche per la stagione estiva. L’arista – attesissimo sui palchi delle maggiori location indoor – si prepara così a trascorrere i mesi caldi facendo tappa nelle principali città italia, Sud compreso. Le prevendite per i concerti in calendario tra luglio e agosto, sono attive dalle ore 12 di mercoledì 8 marzo online su TicketOne e dalle ore 10 di sabato 11 marzo in tutti i punti vendita autorizzati.



Di seguito le prime date dell’Apriti Cielo Tour Estate 2017: 1 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico; 6 luglio – Roma, Ippodromo delle Capannelle; 15 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni; 18 luglio – Salerno, Arena del Mare; 21 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana; 19 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena.

Questo il calendario primaverile : 22 marzo – Rieti, Palasojourner; 25 e 26 marzo (SOLD OUT) – Roma, Pala Lottomatica; 28 marzo (SOLD OUT), 12 (SOLD OUT) e 19 aprile – Bologna, Estragon; 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum; 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox; 3 (SOLD OUT), 4 (SOLD OUT) e 18 aprile – Milano, Fabrique; 6 (SOLD OUT), 13 (SOLD OUT) e 14 aprile – Torino, Teatro della Concordia; 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II; 10 aprile – Napoli, Casa della Musica; 21 aprile – Cesena, Carisport; 22 aprile – Riva del Garda (TN), Palameeting.