Al via il 19 giugno il tour estivo di Francesco Gabbani. Le prime date e tutte le info sui biglietti

Mentre da settimane è alla guida delle classifiche singoli sia nelle vendite sia in radio con Occidentali’s karma e il suo album è atteso tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, Francesco Gabbani annuncia le date estive che lo porteranno a trascorrere la stagione calda in giro per l’Italia. Al via da Verona, il tour è organizzato da International Music and Arts e le prevendite per le prime date aprono ufficialmente martedì 7 marzo.

Ecco gli appuntamenti finora confermati: GIUGNO 19 giugno – Verona, Teatro Romano (Rumors Festival) / ore 21.15 prevendite: www.ticketone.it – www.geticket.it (Unicredit) / Info: www.eventiverona.it – www.internationalmusic.it, prezzi 20/30€ + d.d.p / inizio prevendite: 07/03/2017; 20 giugno – Torino, Gru Village / ore 22.00 prevendite: www.ticketone.it – www.piemonteticket.it / Info: www.gruvillage.com, prezzi 17€ + d.d.p – i bambini sotto i 7 anni entrano gratuitamente / inizio prevendite: 08/03/2017; 25 giugno – Sogliano al Rubicono, piazza Matteotti / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it – www.ciaotickets.com / Info: Pulp concerti 0541785708, prezzi 30€ posti seduti – 20€ posti in piedi – i bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente / Inizio prevendite: 07/03/2017;

27 giugno – Carpi, piazza Martiri (Carpi Summer Fest) / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it – www.vivaticket.it / Info: www.internationalmusic.it tel 059644688, prezzi 17/22/25/30€ + ddp – i bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente / inizio prevendite: 10/03/2017; 28 giugno – Brescia, piazza della Loggia / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it – www.vivaticket.it / Info: www.cipiesse-bs.it, prezzi dei biglietti in prevendita 20/28,70€ + ddp, prezzi door (la sera del concerto): 15/23/33/35€, Ridotto ragazzi: 11,40€ + ddp, Ridotto ragazzi door: 15€ / inizio prevendite: 08/03/2017; 29 giugno – Milano, Carroponte / ore 21.00 prevendite: www.ticketone.it – www.mailticket.it – www.liveclub.it – www.shiningproduction.com / Info: www.carroponte.org, prezzi 22€ + ddp, Ridotti: gratuito fino a 8 non compiuti, 10€ da 8 a 12 anni non compiuti (solo in cassa), Intero dopo i 12 anni compiuti / inizio prevendite: 07/03/2017.

LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 7 luglio – Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it / Info: www.azalea.it, prezzi 25€ + ddp, Family pack: 20€ + ddp / Inizio prevendite: 07/03/2017; 15 luglio – Roma, Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene) / ore 21.00 prevendite: www.ticketone.it / Info: www.auditorium.com – www.internationalmusic.it – www.ventidieci.it, prezzi: 20/25,25/30,50€ + ddp / inizio prevendite: 07/03/2017; 2 agosto – Pescara, Teatro Monumento D’Annunzio / ore 21.00 prevendite: www.ticketone.it – www.ciaotickets.com / Info: www.alhena.it, prezzi 23/28,75€ prevendita inclusa / inizio prevendite: 07/03/2017; 11 agosto – Forte dei Marmi, Villa Bertelli / ore 21.30 prevendite: www.ticketone.it – www.boxol.it / Unfo: www.villabertelli.it, prezzi: 17,50/21,70/26/30€ + ddp / inizio prevendite: 14/03/2017; 9 settembre – Napoli, Arenile di Bagnoli / ore: 22.00 prevendite: www.go2.it / Info: www.areniledibagnoli.it, prezzi 13 €+ ddp / inizio prevendite: 07/03/2017.