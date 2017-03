VH1EdSheeranDay: martedì 7 marzo su VH1 serata dedicata a Ed Sheeran per il nuovo album ‘Divide’

Venerdì 3 marzo è uscito l’attesissimo album Divide e, per celebrare la release di Ed Sheeran, VH1 (canale 67 del digitale terrestre) dedica al cantautore una programmazione speciale. La sera di martedì 7 marzo, infatti, l’emittente musicale di Viacom Italia presenta una carrellata di appuntamenti per raccontare una delle giovani stelle della musica pop. Si parte alle ore 22:00 con Best Of Ed Sheeran: in rotazione i migliori video del musicista britannico.

Quindi alle 22:50 va in onda lo storico Storytellers, in cui Sheeran si esibisce live in un concerto intimo e incontra il suo pubblico. Location dell’evento è il Whelan di Dublino, il locale in cui per la prima volta l’artista poté assistere al concerto di Damien Rice che gli cambiò la vita. In quest’atmosfera raccolta, Ed ripercorre la storia e la genesi delle sue canzoni per poi eseguirle dal vivo inframezzando le performance con aneddoti e rispondendo alle domande degli spettatori presenti.

La serata si chiude, infine, con Nine Days and Nights of Ed Sheeran, documentario in onda dalle 23.40 che mette in luce aspetti meno noti della vita privata e della carriera della star, ripercorrendone i successi e svelando il carattere del protagonista al di là delle scene. Aggiornamenti sui social e il sito ufficiale di VH1.