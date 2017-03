‘Thats What I Like’: in rado il nuovo singolo di Bruno Mars che a giugno arriva live in Italia

Dopo il successo della hit 24k Magic, Disco di Platino in Italia, Bruno Mars sbarca in radio con il nuovo singolo, Thats What I Like, in rotazione da venerdì 3 marzo. Presentato dal vivo per la prima volta ai recenti Brit Awards 2017 il brano ha conquistato il pubblico ed è stato il seguito dello straordinario omaggio a Prince ai Grammy Awards.

In questi giorni, la super star è presente sui canali televisivi italiani grazie alla colonna sonora del nuovo spot Ford, in cui risuona Perm, estratto dall’ultimo album 24k Magic. E Bruno Mars si prepara ad affrontare ben 85 date live che lo porteranno in tutto il mondo, Italia compresa; gli appuntamenti nel Belpaese sono due, il 12 giugno a Bologna (Unipol Arena) e il 15 giugno a Milano (Mediolanum Forum di Assago). Li avete segnati?